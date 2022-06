Los conductores de ‘América hoy’, Ethel Pozo, Janet Barboza y Christian Domínguez, pasaron por la máquina que quita filtros en la última edición del magazine de América Televisión.

Y es que tocaron el tema ‘Fotos vemos, filtros no sabemos’ y pasaron un informe sobre los múltiples personajes de la farándula que utilizan filtros para verse mejor en las fotos que publican en redes sociales.

La primera en pasar por la máquina fue Ethel Pozo, quien se tomó una fotografía junto a Valeria Piazza donde las dos parecían de la misma talla y se conoce que Ethel es mucho más baja. La producción mostró la verdadera foto, que causó risas entre sus compañeros de conducción.

Janet Barboza sin filtro

Janet Barboza no se salvó de pasar por la máquina que identifica filtros. La producción primero mostró una fotografía donde la conductora estaba bien maquillada y con un buen filtro donde se veía muy bien y luego la mostraron sin maquillaje ni filtros, imagen que sorprendió a todos en el set

“Esa foto es recién levantada de mi camita, sin maquillaje... pero me veo hermosa, linda, natural a quién no le gustaría despertar todos los días, así natural... A mí los años me encantan y con toda la experiencia que uno tiene, somos una reliquia inalcanzable”, se defendió la exanimadora de eventos.

¡Con música de Thriller y El Aro! Janet Barboza se sometió a la 'Máquina quita filtro' en el último programa de 'América Hoy' causando diversos comentarios por sus colegas conductores en el programa. "Las jovencitas son muy bonitas, pero el plato fuerte somos las maduritas". (Fuente: América TV)

Christian Domínguez sin filtro

Luego pasó Christian Domínguez, quien publicó en sus redes sociales una fotografía donde se borró todas sus expresiones faciales y quedó como un “bebé”, tal como le dijo Nicola Porcella, quien estaba como conductor invitado.

El cantante se defendió alegando que es “prehistórico” porque no sabe usar el celular. “Yo opino que se te ve mejor sin el filtro rosado, sin filtro se te ve más guapo”, opinó Nicola Porcella, palabras que agradeció el cantante.

VIDEO RECOMENDADO

Diego Bertie confirma tener pareja y estar enamorado

Diego Bertie confirma tener pareja y estar enamorado