Segura de sí misma. Ethel Pozo afirma que su relación con Julián Alexander va por buen camino tras cumplirse un año de matrimonio. La hija de Gisela Valcárcel señala que no es celosa, descartó la idea de volver a ser madre y reveló cómo es su carácter.

La comunicadora indicó que no le gusta que le digan qué decir, ni siquiera en su matrimonio. “No me gusta que nadie me diga qué es lo que tengo que hacer u opinar en el trabajo, matrimonio ni nada, a mí me respetan en todo, pues soy hija única”, contó para Trome.

“Conocí un hombre que respeta eso en mí. A mí no me dan órdenes ni en mi trabajo ni en la casa, nos complementamos, yo tampoco las doy”, agregó.

Incluso, señaló que consiente a Julián Alexander como él a ella. “A mi esposo siempre lo trato como un churro, como un lindo, le digo ‘por favor’ y él también a mí”.

Ethel afirmó que no es celosa y “nunca” lo fue. “No tengo nada de celos. Soy muy segura de mí misma y, además, lo tengo muy claro, pero es algo que no lo he trabajado, así nací, mis hijas y mi esposo lo saben. También creo que es porque he sido hija única, creo que el cariño lo he tenido para mí”, detalló.

La hija de Gisela Valcárcel explicó que su esposo y ella están “muy enamorados”, pero no perdonaría una infidelidad. “Vi mucho dolor por ese tipo de cosas, así que sí soy bastante drástica, y mi esposo también. Creo que a cualquiera le toca y nadie está libre, pero hay que trabajar en el compromiso”, dijo.

“Mi esposo me tiene que cuidar a mí y yo a él, todo el tiempo. Cuidar en el sentido de que no se pierdan los detalles, que no se pierda el tiempo juntos, que no se pierdan los mensajitos”, agregó.





DESCARTA SER MADRE

Ethel descartó volver a quedar embarazada. “Lo intentamos con mi esposo, pero luego lo analizamos bastante, además que no se pudo naturalmente (...) Estamos en otra etapa, distinta a la de los bebés, a la de los pañales”, expresó.

Finalmente, indicó que está en sus planes una “reducción de busto” por salud. “Las mujeres que son ‘bustonas’ entienden de esto y duele la columna”, mencionó.

