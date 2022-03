La conductora de ‘América hoy’, Ethel Pozo no se quedó callada ante las declaraciones de Isabel Acevedo, quien aseguró en ‘Magaly TV, la firme’ que inició una relación con Christian Domínguez cuando su hijo con Karla Tarazona ya tenía un año, descartando que fue la tercera en discordia.

Recordemos que Christian Domínguez e Isabel Acevedo se conocieron en el reality ‘El gran show’, en ese momento el cantante aún mantenía una relación con Karla Tarazona, quien recién había dado a luz.

Por eso, la hija de Gisela Valcárcel detalló que las 100 personas de producción que trabajaban en el reality de baile recuerdan que Karla Tarazona daba de lactar a su hijo cuando ella se enamoró de Christian Domínguez.

“No podemos tapar el sol con un dedo, hay más de 100 personas que trabajan en ‘El artista del año’, quiere decir que la gente con la que yo trabajaba en área comercial estábamos locos”, señaló Ethel indignada en ‘América hoy’.

“Karla Tarazona le daba de lactar (a su hijo) en la Academia. Christian, tú sabes que en ese momento no éramos compañeros de trabajo y mi madre y yo le dábamos la razón a Karla porque esto no debió pasar, fue un error y el bebé tenía tan solo mesecitos. Es imposible Isabel que me digas que el bebé ya caminaba”, aseguró la comunicadora.

Esta versión fue confirmada por Brunella Horna, quien durante esa época también participaba en reality de baile. “Yo participaba en el reality y cuando comenzó tu relación con Isabel yo fui muy crítica contigo Christian, porque cometiste un gran error y sobre todo decir que tu bebé era grande, es mentira, estábamos allí todos”.

Conductoras de 'América hoy' envían mensaje a Isabel Acevedo https://www.americatv.com.pe/noticias/

VIDEO RECOMENDADO