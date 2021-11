La cantante de cumbia Estrella Torres está enamorada y se animó a presentar a su nueva pareja, el fisicoculturista Kevin Salas, en el programa de espectáculos ‘Magaly TV: La firme’ dejando en claro que superó la separación de Tommy Portugal.

La semana pasada, el programa conducido por Magaly Medina ampayó a la pareja besándose por la calle y se percataron que la joven cantante se quedó a dormir en el departamento de su pareja.

“Es que me invitó a comer porque él cocina”, dijo Estrella Torres a las cámaras del programa de espectáculos, mientras que Kevin Salas añadió: “Es que se nos fue la hora y para que no pase nada optamos por quedarnos en casa”.

Por otro lado, la cantante se animó a contar cómo Kevín Salas, quien fue protagonista de uno de sus videoclips, la conquistó.

“Nunca imaginé que iba a fluir algo chévere, sobre todo en las escenas cuando te tienes que juntar, creo que en los besos surgió todo porque hubo química en los besos”, contó la cantante de 24 años.

El joven de 30 años también se refirió al encuentro que tuvo Estrella con Tommy Portugal hace unas semanas. Estrella y Tommy Portugal mantuvieron una relación de siete largos años.

“Yo respeto mucho a Tommy y confío en Estrella. Yo no tengo ningún problema. Yo me enteré (del encuentro) en el mismo momento, ella me contó. De hecho, antes de que salga (en los medios). Cuando ella viajó, hice una videollamada con ella y conversamos, así que la confianza está allí”, aclaró Salas.

