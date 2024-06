Kevin Salas se cansó se las críticas en su contra y decidió pronunciarse a través de un video publicado en sus redes sociales, sobre las críticas que viene recibiendo desde que contrajo matrimonio con la cantante Estrella Torres.

El fisicoculturista dejó entrever que su imagen se vio afectada desde su presentación en el programa de Magaly Medina, una entrevista en la que, según explica, no pudo defenderse porque una de sus empresas atravesaba una situación complicada.

El deportista negó haberse aprovechado de la fama de la cantante de cumbia y aclaró que cuenta con estudios profesionales que le han permitido tener varias empresas a su corta edad.

“Soy un profesional de la carrera de Administración de Empresas de la Universidad de Piura, he trabajado en grandes empresas y tengo negocios independientes. La pasé muy mal con una de sus empresas, se estaba terminando una investigación, por lo que no pude hablar de eso en un programa que prefiero no mencionar”, explicó el esposo de la artista.

Tras ello, dijo que pese a tener proyectos personales, decidió priorizar la carrera de Estrella Torres, un rubro nuevo para él que pudo llevar a flote gracias a sus estudios profesionales, según precisó.

“Siempre aposté por nuestra relación porque me enamoré. (…) Es injusto seguir recibiendo comentarios de la gente… saldremos adelante pese a los comentarios como mantenido y ‘carga carteras’, si ser atento y querer lo mejor para ella, me hace blanco de tantas críticas, me seguirán viendo haciendo lo mejor para ella. Hemos pasado de todo, no hablo de desamor o infidelidad, sino que personas se aprovecharon de nosotros en los negocios. No ha habido fuerza que pueda haber afectado ni un poco nuestra unión”, indicó orgulloso.









Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis





VIDEO RECOMENDADO: