Sale en su defensa. La cantante de cumbia Estrella Torres respondió a las constantes críticas que recibe tras revelar que su esposo Kevin Salas la representa en su carrera musical. La joven talento se viene abriendo campo en la industria musical como solista, por ello, no quiere que la atención de la prensa se centre en su relación.

“Mi esposo y yo somos un equipo. Chambeamos juntos, pero muy aparte él también tiene sus trabajos, lo respeto y no me meto en sus cosas. Él me apoya muchísimo en mis proyectos y quiero aclarar que no lo mantengo”, declaró Torres en conversación con Trome.

“A las únicas personas que mantengo y apoyo económicamente son a mi mamita y mis hermanas”, aseguró la exintegrante de ‘Corazón Serrano’.

Además, la artista nacional no quieres responder a los cuestionamientos de la conductora Magaly Medina: “Es un tema que no queremos hacerlo más largo, Kevin ya habló del tema a través de sus redes sociales, no se ha expresado mal de nadie y lo único que quiere es que pare el ‘hate’. Nosotros estamos bien y nada opacará nuestra felicidad”.

Esta no es la primera vez que la cantante se muestra incomoda con las preguntas en torno a su relación con Salas. En más de una ocasión le han consultado por los ingresos de su pareja.

¿Cómo fue la boda?

Minutos antes de pronunciar el esperado “sí” en su boda celebrada el pasado 11 de noviembre de 2023, Estrella Torres no pudo contener su emoción y rompió en llanto al encontrarse con Kevin en el altar. La artista, acompañada de su madre, avanzó hasta encontrarse con su novio.

El recorrido de Estrella hacia el altar fue marcado por pequeñas pausas, ya que la emoción y los nervios la llevaron a tomar fuerzas para continuar. Finalmente, llegó al altar donde Kevin Salas la esperaba para unir sus vidas en matrimonio.

