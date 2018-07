Para nadie es un secreto las peleas y conflictos entre los actores, Victoria Ruffo y Eugenio Derbez , sin embargo, gracias al pasar de los años, la relación entre los artistas ha ido mejorando, tanto que cuando le preguntan a Ruffo por el padre de su hijo ( José Eduardo ), lo toma con humor.

En recientes declaraciones al diario mexicano ‘El Universal’, la actriz aseguró que “gracias a Dios” no ha visto ninguna película del cómico Eugenio Derbez .

“No, gracias a Dios no he visto ninguna (película de Eugenio Derbez ). No me llaman la atención, incluso en una de ellas sale mi hijo (José Eduardo) y me dio gusto que lo apoye y esté con él por fin”, dijo Ruffo entre risas.

Pese a sus polémicos comentarios sobre las producciones cinematográficas de Derbez, Victoria Ruffo manifestó su admiración por la carrera artística de su expareja y precisó que respeta “su talento y trabajo”.

“Respeto mucho a Eugenio, respeto mucho su talento y su trabajo. Es un hombre que ha logrado todas sus metas que se ha propuesto. La tenacidad que tiene se la respeto y la admiraré siempre”, señaló.

Para sorpresa de todos, Victoria Ruffo no descartó que trabajar en una misma producción con Eugenio Derbez y dijo que todo dependerá del tema económico, haciendo clara referencia a su enfrentamiento con Derbez por la manutención de su hijo en común.

“Dependiendo de cuánto me pague, porque ahora sí hay presupuesto, ‘codencias’ (miserias) no”, afirmó.