Esto es lo que haría Melissa Klug si se cruza ‘cara a cara’ con Yahaira Plasencia

Melissa Klug fue presentada el último sábado como una de las participantes de la nueva temporada de ‘El gran show’ y al ser consultada sobre un posible encuentro ‘cara a cara’ con Yahaira Plasencia por los pasillos de América Televisión —quien forma parte de ‘Esto es guerra’— dio una contundente respuesta.



“Sinceramente, no creo que me la cruce (en el canal) Yo me la he cruzado en varios lugares, me da igual si me la cruzo por acá. Para mí es una persona que no existe. Las veces que me la he cruzado ha sido de noche y en lugares que yo frecuento así que ha sido una más”, indicó Melissa Klug a América Espectáculos.

Ítalo Valcárcel, pareja de la de la ‘Blanca de Chucuito’ y quien la estaba acompañando mientras declaraba, indicó que no ha tenido un trato directo con Yahaira Plasencia y que sólo ha participado con ella en algunos musicales. Ante esto, Melissa Klug indicó que comprendía el trabajo del baialrín.

“Yo entiendo su trabajo. Él ante todo es profesional y no tiene nada que ver en los problemas que yo pueda tener con Yahaira (Plasencia)”, manifestó y le deseó suerte a Jefferson Farfán en su regreso a la selección e indicó que si él mete gol, lo va a celebrar.