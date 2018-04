Con los ojos llenos de lágrimas y la voz quebrada, Rosángela Espinoza se quejó ante las cámaras de América Televisión y denunció que la producción del reality ‘ Esto es guerra ’ no escucha sus reclamos.

Estas declaraciones las dio tras abandonar el set del programa justo en el momento en el que Michelle Soifer debía castigarla por perder un juego.

“Abandoné (el set) porque no quería que me vean llorar. Me da cólera, yo reclamo algo y no me hacen caso. Que me eliminen si quieren”, señaló la ‘guerrera’.

La popular ‘chicas selfie’ declaró que le pareció injusta la decisión del 'Tribunal' de enviarla a sentencia por abandonar el set.

“(‘El Tribunal) No me escucha... No quiero que me vean débil. Yo he competido en todo el programa. No puedo mover el hombro. Yo soy la que siempre llega temprano al programa y me hacen esto”, agregó llorando.