Rosángela Espinoza se disculpa con Karen Dejo tras burlarse de su llanto en 'EEG'

Durante el reality ' Esto es guerra ' , Rosángela Espinoza se burló de su compañera Karen Dejo mientras se enfrentaban en el reto de 'La llorona' donde tenían que derramar una lágrima en vivo.

En esta secuencia, Rosángela no dejaba de hacer muecas por la concentración que tenía la bailarina para poder llorar. El resultado de esta competencia fue la victoria para Karen.

Ya fuera de pantallas, la 'Chica selfie' se refirió por lo sucedido en el juego del reality.

"Iba a llorar de la risa, pero no hay que burlarse, porque no es bueno burlarse. Ella ya estaba preparada, a mí no me gusta hacer trampa. Cuando la vi, ya estaba con los ojos rojos, así no se juega", declaró Rosángela a América espectáculos.

Tras estas declaraciones, Rosángela Espinoza le ofreció disculpas a Karen Dejo por burlarse en pleno juego.



Rosángela se burló de su compañera Karen Dejo en 'Esto es guerra'. (América TV)

