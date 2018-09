Rosángela Espinoza realizó el siguiente reclamo al ver que Karen Dejo no quería participar en la competencia del reality 'Esto es guerra'.

"Acá no hay preferencia para nadie", indicó la 'chica selfie'.

Por su parte, Dejo manifestó que tenía un "descanso médico y sometiéndose a un tratamiento".

"Cada vez que yo me meto contigo siempre busca algo para meterte con la otra persona", indicó Karen Dejo.

Rosángela Espinoza no se quedó callada y la calificó de 'mentirosa'. "Siempre vienes con un yeso y al día siguiente ya no tienes nada. No seas mentirosa".

Karen Dejo no se quedó callado y manifestó que la chica selfie era una venenosa. "Rosángela lo único que hace acá es hablar mal y catalogar mal a la gente. Tú solo sirves acá para mover tu lengua venenosa y hablar mal de las personas", sentenció Dejo en 'Esto es guerra'.

La discusión entre Rosángela Espinoza y Karen Dejo continuó y no llegó a ninguna solución. "Yo solo quiero que a todos los midan con la misma vara", indicó Rosángela sobre la actitud de Dejo.