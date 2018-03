En el último programa de ‘ Esto es guerra ’, Luis Alonso Bustíos sorprendió a todos al intentar convencer a Mayra Goñi de que integre el equipo de los ‘guerreros’. Él, de acuerdo a sus palabras, recordó un momento que compartió con la cantante para intentar persuadirla.

“Me acuerdo un día que estuvimos comiendo juntos y te pregunté ‘¿te gustaría entrar al programa?’, tú me respondiste que no, ‘yo no quiero entrar ahí, lo mío no son los ejercicios, circuitos ni nada de esas cosas’. Me encanta verte parada acá porque sé que puede ser un miedo que te puedes quitar”, expresó.

Mientras hablaba, Fabio Agostini estaba muy atento a lo que ocurría y, al parecer, no le habría gustado todo lo que escuchó pues en todo momento estuvo con una cara de pocos amigos.

Pese a ello, Luis Alonso continuó hablándole a Mayra y esta vez fue más directo pues le dijo que le gustaría verla superar ese ‘miedo’ siendo parte de su equipo, los ‘guerreros’.

“Y qué mejor que acá que están tus amigos de la novela como Angie, Nicola. Está Patricio, un amigo tuyo. Estoy yo que te quiero ver superar ese miedo, así que me gustaría que escojas a los ‘guerreros’ para que puedas ser una buena ‘guerrera’”, sentenció.

Fabio, lejos de pronunciar alguna palabra, se mantuvo en su posición de serio. Mientras que Michelle Soifer sostuvo que Mayra no debería integrar dicho equipo pues ahí no estaba la persona que “le está robando el corazón”.