Tras su polémica y abrupta salida de Esto es guerra, Rafael Cardozo regresó al reality y, entre lágrimas, agredió a sus compañeros quienes lo ayudaron a volver.

"Mi familia no me decepcionó (…) Yo solo quiero decir una cosa: quiero agradecer a los capitanes (Yaco Eskenazi y Nicola Porcella), que me llevaron frente a las cabezas de Esto es guerra para que conversar (…) Ustedes son mi familia y si hubo un problema, eso nos hizo más fuertes", dijo el brasileño.

A su ingreso al set del programa, Rafael Cardozo saludó a todos 'guerreros', así como a los miembros del equipo de producción y al público e indico que ni siquiera 'Cachaza' (Carol Reali), que vive con él, sabía de su retorno al reality de competencia.

Tras ser presentado y recibido entre besos y abrazos de sus compañeros, 'El Tribunal' decidió que el popular 'Hombre Increíble' forme parte de 'Los Leones', lo que hizo al brasileño estallar de felicidad.