Luciana Fernández no aguanto más e increpó a Rafael Cardozo este último miércoles por querer burlarse de ella durante la emisión de ' Esto es guerra '. La modelo se encontraba frustrada por la decisión del Tribunal del reality tras despojarla de la cuatrimoto que su equipo había ganado en la presente temporada.

Todo sucedió cuando Fernández expresó su malestar argumentando que siempre está preparada para participar en la competencia y que en su equipo no la tomaban en cuenta. Sin embargo, el brasileño respondió y lanzó varias acusaciones a su compañera de equipo.

"Estás de adorno" y "No mereces esa cuatrimoto porque no estás haciendo nada", son algunas de las frases que soltó el guerrero, quien solo enfureció más a la ex reina de belleza.

"No estoy de adorno. No me ponen y no tengo con quien competir. Rafael (Cardozo) estás muy equivocado porque yo todos los días voy a entrenar, vengo temprano y veo cada juego, cosa que tú no haces", respondió Fernández.

Asimismo, la chica reality enfatizó que no tiene por qué menospreciarla. "Dime tú que no me ves ahí puesta los guantes, con casco y no tienen con quién ponerme. Yo digo todos los días a producción: 'Por favor, pónganme a competir '. Así no voy a mejorar", explicó.

Cardozo , callado y cabizbajo, terminó disculpándose y siguió participando de la competencia.