Hace unos días el actor Lucho Cáceres tuvo duras críticas al reality juvenil 'Esto es Guerra' . Sus comentarios estuvieron relacionados al orgullo que había generado en el programa el tener a los influencer más importantes del país, que juntos, suman a más de 22 millones de seguidores.

"En un programa se enorgullecen de tener la mayor cantidad de 'influencers' en sus filas, dicen que entre todos suman 22 millones de seguidores, pero les preguntas quién es el presidente y no saben. No todos, por supuesto, para no generalizar. No hay que ser un genio para darse cuenta de por qué estamos cómo estamos ¿no?", escribió en Facebook Lucho Cáceres.

El reclamo fue escrito en su cuenta personal de Facebook. Lo que vino después fueron una serie de comentarios en apoyo y rechazo al post.

Pero junto a ello, ya varios días después, también llegó el reclamo del productor de 'Esto es Guerra', Peter Fajardo. A través de una transmisión en vivo rechazó las palabras de Cáceres y tuvo duras comparaciones.

"Dice que nosotros de Esto Es Guerra nos jactamos de los 22 millones de seguidores, que nos creemos influencers. Qué conchudo ¿no? Si su película se fuera a comparar con la de Asu Mare 3. Que no me haga hablar ese actor que es jurado de un programa. Es como comparar la película de este jurado, actor, con Asu Mare", dijo Peter Fajardo durante una transmisión citada por el diario Trome.

En el clip también aparece Nicola Porcella, uno de los integrantes del programa, aunque no dice nada, advertido por el productor del reality,