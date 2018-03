La idea de que los integrantes de ' Esto es guerra ' sean protagonistas de una nueva serie musical ya es evaluada por los productores del reality de América Televisión .

“Todavía no puedo hablar nada. Sí, hay la posibilidad (de la serie musical con algunos ‘guerreros’). No sé cómo se ha filtrado eso. Aún no hay nada concreto. Recién acabamos de empezar la temporada de 'Esto es guerra' y vamos bien”, declaró el productor del programa, Peter Fajardo, a Perú21.

Consultado sobre la posibilidad de una serie con los ‘guerreros’, el gerente general de Pro TV, Diego Quijano, no lo descarta.

“Aún no me han comentado nada. Pero si me presentan un buen guion, no habría ningún problema. Todo puede pasar en televisión. Pienso que tenemos mucho talento entre los integrantes del programa y sí pueden ser protagonistas de una serie”, comentó el ejecutivo.

Como se sabe, los actuales integrantes del reality Nicola Porcella, Christian Domínguez, Michelle Soifer, Angie Arizaga, Karen Dejo y Melissa Loza han tenido alguna experiencia en actuación, ya sea en series, telenovelas y películas.

Nicola y Angie estuvieron en las tres temporadas de 'Ven, baila, quinceañera'.