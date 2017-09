Rosángela Espinoza y Yahaira Plasencia, participantes del reality 'Esto es guerra', ofrecieron disculpas al público tras el enfrentamiento a golpes que protagonizaron durante la emisión del programa.

"Espero que todo se calme. Por mi parte, le ofrezco disculpas al público. Toda acción tiene una reacción, y yo soy un ser humano, no soy de piedra. De ahora en adelante, quiero lograr ser una buena competidora y puedo asegurar que no tengo nada en contra de Yahaira", precisó Rosángela.

Por su parte, Yahaira Plaencia manifestó que "estuvo mal mi reacción, luego de la (pelea) pedí disculpas al productor y a mis compañeros. Los videos son claros, yo gané el punto y (Rosángela) me tiró el tortazo... entonces, decidí empujarla porque me molestó. Por lo demás, 'EEG' es un programa que se encarga de divertir a la gente... mil disculpas, no volverá a suceder. No tengo problemas con nadie y estoy bien cansada para ponerme a discutir".

Al parecer, los enfrentamientos entre ambas continuarían porque si bien ofrecieron disculpas al público, las 'guerreras' no hicieron las pases en el programa.