En una competencia donde le preguntaron de qué color era un zafiro, Patricio Parodi no dio la respuesta correcta y anularon su punto en 'Esto es guerra'. El popular 'Pato' recibió un pastel en la cara y aseguró que María Pía Copello era "tramposa".

"Escúchame, Patricio, te puedo aguantar todo, pero no me vengas a decir que soy tramposa. Te aguanto bastante, pero no pases el límite. Anda reclámale a la producción, no me reclames a mí", le respondió la conductora.

Ante la discusión, Mathías Brivio tomó la palabra y agregó: "Ya, Pato, la competencia ya terminó. Ya te tiraron el tortazo, no tienes nada qué reclamar. No vale y ya está".

Patricio guardó silencio y tras ello, la competencia continuó con normalidad.