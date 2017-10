Tras los rumores que deslizó el ‘Zorro’ Zupe —quien publicó unos videos en su cuenta de Instagram en los que dejaba entrever que estaría embarazada— Paloma Fiuza salió al frente y aclaró la situación.

“¡Ohhhh! Sería lindo ¿No? Me ha alocado el hijo, pero no, no es”, dijo inicialmente Paloma Fiuza a las cámaras de América Espectáculos y precisó los motivos por los que se iniciaron estas especulaciones.

“Lo que pasa es que yo tuve unos episodios aquí en el programa y me sentía muy mal. Me dio una súper migraña y me dieron ganas de vomitar. De repente comí algo dañado, no me acuerdo qué fue, pero me sentía demasiado mal”, agregó la integrante de ‘Esto es guerra’.

Pese a que Paloma Fiuza ha confesado en más de una oportunidad que le gustaría ser mamá, indicó que eso por ahora es “imposible”. “Solo (estaría embarazada) si las pastillas no estuvieran haciendo efecto. Ahí puede ser”, manifestó.

Paloma Fiuza indicó que “le encantaría” convertirse en madre, pero que “ahora no es el momento”. “En un momento de mi vida estuve loca por ser mamá, pero ahora estoy en otra etapa. Quizás un poquito más delante”, finalizó.