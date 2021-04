Ante los rumores de que Nicola Porcella estaría en conversaciones para ingresar a Combate, la productora de Esto es guerra, Mariana Ramírez del Villar, aseguró que el excapitán de ‘Las Cobras’ tiene carta libre para emigrar a otro canal.

"Nicola (Porcella) ya no tiene contrato con América Televisión, así que tiene carta libre para irse. Puede irse adonde vea conveniente, yo no sé nada de su situación", señaló.

Esos rumores se iniciaron luego de que Alejandra Baigorria no descartara el ingreso de su amigo al reality de ATV. "A ese reality (Esto es guerra) él no regresa porque no suma, tanto para Angie (Arizaga) como para Nicola (Porcella). No es sano que estén juntos", dijo Baigorria al programa Espectáculos.

Agregó que vio a Nicola Porcella conversando con la productora de Combate, Marisol Crousillat, durante su fiesta de cumpleaños. "Los vi hablando y uno no sabe qué puede pasar", señaló.