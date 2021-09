Esto es Guerra puso a prueba las habilidades de sus participantes para imitar a diferentes artistas del mundo musical y Michelle Soifer no se salvó.

La guerrera compitió con Angie Arizaga imitando a Michael Jackson. De esta manera, Michelle Soifer fue transformada en cuestión de segundos en el 'Rey del Pop' e interpretó su conocida canción 'Billy Jean'.

El desempeño de Soiffer le permitió vencer a su contrincante, pues a los ojos de Yahaira Plasencia su puesta en escena "fue mucho más divertida".

La guerrera emocionada dio saltos de alegría y fue aquí cuando ocurrió lo inesperado: el pantalón que utilizó durante la presentación no pudo con Michelle Soifer ya que no era de la talla correcta y terminó cediendo. Sin embargo, esto no fue impedimento para que ella siga celebrando. El pantalón roto no fue obstáculo.