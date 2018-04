¿Amigas o enemigas? Las integrantes de ‘Esto es guerra’, Michelle Soifer y Carol Reali ‘ Cachaza ’ se enfrentaron verbalmente y se dijeron la ‘vela verde’ durante la última edición del programa.

Todo ocurrió cuando Michelle empujó a ‘Cachaza’ para ganar un reto. Lo que hizo que la brasileña cayera al piso

'Cachaza' se quejó por el fuerte golpe que le provocó la ‘retadora’, tal fue su enojo que la calificó de “toro”.

“Discúlpame ‘Cachaza’ si te lastimé, pero las dos nos hemos lastimado, perdóname”, le dijo Michelle. Sin embargo, la brasileña no aceptó las disculpas.

“Eres un toro”, contestó molesta la novia de Rafael Cardozo. Como es costumbre, Michelle no se quedó callada. “Bueno soy un toro, pero que me pongan a competir con toros no con gallinas”.