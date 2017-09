Los rumores sobre el supuesto embarazo de Michelle Soifer parecen nunca acabar. La participante de 'Esto es guerra' volvió a discotecas y evitó a toda costa dar declaraciones sobre este tema.

Quien sí pudo hablar un poco sobre esto fue Kevin Blow. En conversación con el programa 'Cuéntamelo todo', el fiel acompañante de Michelle Soifer decidió ponerle fin a todas las especulaciones.

"La gente siempre te pregunta: 'Fulano, ¿es cierto que Michelle está embarazada? Entonces uno responde que no y es como si no respondiera nada porque la gente viene y te repregunta como esperando que le digas que sí. Ya dijimos que no y es no", declaró.