Esto es guerra: Mario Irivarren gritó a Karen Dejo y ella le respondió así [VIDEO]

Mario Irivarren y Karen Dejo tuvieron un impase en 'Esto es guerra'. Los reclamos airados de los competidores del reality se tornaron en gritos por parte de Irivarren que le habló muy fuerte a Dejo.

"¡Karen dame un rato!", gritó Mario Irivarren y Karen Dejo solo atinó por alejarse de la situación. "Se calman todos, se calman todos por favor", manifestó María Pía Copello en 'Esto es guerra'.

El capitán de los 'retadores' no quería que las máximas autoridades de 'Esto es guerra' sancionara a su equipo en un juego.

Karen Dejo regresó a escena y realizó su descargo sobre la actitud de Mario Irivarren. "Estos en un programa en vivo y entiendo que el capitán se ponga eufórico. Pero eso sí, Mario, no me grites. Conmigo te equivocaste", manifestó Dejo.

Mario Irivarren le ofreció disculpas, pero le dijo que "no lo amenace" y que se equivoca porque él no le grita a nadie. "Si tú tienes la costumbre de nunca cerrar tu boca y no dejar a nadie del equipo, no te lo voy a permitir", sentenció el capitán de los retadores.