'Esto es guerra': Mario Irivarren enfurece y se niega a jugar por esta razón

El integrante de 'Esto es guerra', Mario Irivarren se molestó en pleno programa en vivo y se negó a participar en un reto aduciendo que nunca lo invitan en los juegos donde es bueno y puede ganar.

Esto sucedió cuando lo llamaron para que juegue 'Cuidado abajo', donde solo debía sentarse en una silla para esperar que le caiga un balde de pintura si su compañera Yahaira Plasencia no respondía bien las preguntas.

"Nunca voy en el juego de las preguntas porque 'disque' respondo bien. Nunca voy en el juego de los dibujos no sé por qué. No fui la vez pasada en el juego de la memoria, dije: 'Porque tengo buena memoria', pero claro, 'don idiota' debe sentarse a que le caiga pintura, ahí sí. Entonces, si no voy a contestar nunca", señaló visiblemente fastidiado Mario Irivarren.

Ante su queja, el conductor Mathías Brivio se comprometió que en adelante luchará para que juegue en todos los retos y le recordó que si no jugaba iba a ser suspendido del programa.

Por eso Irivarren tuvo que participar a regañadientes. Para fortuna del 'guerrero' su compañera Plasencia ganó el reto y no tuvo que ensuciarse con pintura.