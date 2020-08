María Pía Copello fue presentada esta noche como la nueva conductora de Esto es guerra en reemplazo de Johanna San Miguel, quien en las primeras horas de este lunes fue sometida a una intervención quirúrgica de la que salió sin ninguna novedad.

"Estoy feliz de estar nuevamente en mi casa, América Televisión. Me he reencontrado con muchos amigos y tanta gente que quiero hace tanto tiempo… Solo diré dos cosas: dedicarle este programa a mis tres hijos (Samuel, Vasco y Catalina) que me están viendo, y a Johanna San Miguel, que espero que vuelva pronto", manifestó tras ingresar al set del reality.

María Pía Copello, quien desde hoy hará dupla con Mathías Brivio, fue bien recibida por todos los participantes de Esto es guerra e indicó que su participación en el espacio será temporal.

"Solamente vengo aquí a cumplir un encargo, que es proteger y defender a los 'Leones' con uñas y dientes", aclaró la también animadora infantil.