Luego de una semana llena de suspenso y especulaciones, la conductora Johanna San Miguel confirmó y explicó su salida del reality Esto es guerra. El motivo del alejamiento es una urgente operación, tal como lo anunció Perú21.

"Hace un tiempo fue a realizarme un chequeo (médico) rutinario y encontraron algo que no tenía que estar. Este lunes me operan. Espero que no sea nada tan complicado", dijo Johanna San Miguel en el estreno de Esto es guerra teens.

Al momento de dar la noticia, la conductora estuvo acompañada de Mathías Brivio y todos los 'guerreros'. San Miguel, quien derramó lágrimas, confesó sentirse "asustada" por la enfermedad.

"Me causa mucha frustración porque no me quiero ir de acá y de hecho estoy asustada, pero soy una leona y soy una guerreraza", comentó, para luego recibir el abrazo y los deseos de mejoría de sus compañeros.

De esta forma quedaron descartadas todas las especulaciones que afirmaban que Johanna San Miguel estaba embarazada de su pareja, el actor Stéfano Salvini, o que se iría a conducir la versión boliviana de Esto es guerra.