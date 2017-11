Desconsolado. Así se encuentra Ignacio Baladán tras su lesión sufrida a vísperas de la gran final de 'Esto es Guerra' . El 'león' no ha podido volver al reality mientras se recupera del pie y no pudo contener las lágrimas cuando conversó con sus compañeros del set.

A través de un enlace, los participantes de 'Esto es Guerra' pudieron conversar unos minutos con el participante, quien tuvo problemas para expresarse a causa de los sentimientos encontrados que vive tras un año cargado de inconvenientes.

"Como lo hablé con algunos chicos de producción, obviamente no vengo pasando un buen año. Me estaba enfocando bastante en el programa, en tratar de pasar estos momentos y bueno, son cosas que todo el mundo pasa, pero yo vengo con una seguidilla de cosas que me pasaron todo este año y trataba de seguir y me seguían golpeado por todos lados", indicó entre lágrimas el 'chico reality'.

Ignacio no pudo contener las lágrimas tras su lesión. (Esto es Guerra)

El 'guerrero' también aprovechó la ocasión para hacer frente a sus detractores, luego del incidente que tuvo con su pastelería.

"Considero de que nunca fui malo con nadie, que si piensan que uno por salir en la televisión es de hierro, tienen la vida hecha o que no la luchó... estoy tratando de salir adelante, nada más y ahora se viene la final , me estaba enfocando en eso y quería tratar de darle ese punto a los leones, que era lo que yo quería", entretejió Ignacio con la voz quebrada.

Desde el set, sus compañeros le han brindado todo su apoyo a Baladán y esperan que el 'guerrero' pueda volver para la etapa final del certamen.