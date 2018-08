El modelo español Fabio Agostin i sorprendió a todos sus fanáticos de Instagram con nuevo corte de cabello. El 'guerrero' preguntó si su look es como el de Superman. La publicación se vio en sus 'historias' de la red social.



El popular 'Galáctico' siempre usa su cuenta de Instagram para poder estar cerca de sus seguidores que no se pierden ninguno de sus movimientos.



Fabio Agostini luce su figura en la red social en donde cuenta con más de 600 mil seguidores.



Como se recuerda, fue hace unos días que Fabio Agostini comentó sobre Doña Maribel, madre de Mayra Goñi. El español indicó que todavía no conoce bien a su suegra.



"La vi a Maribel, no he tenido el placer de tratar mucho con ella, pero hemos quedado los tres en ir a cenar en uno de estos días. Me parece muy agradable lo poco que he hablado con ella", indicó Fabio Agostini.