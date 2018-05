Suspendido por tiempo indefinido. Esa fue la decisión del productor de 'Esto es guerra' tras una nueva protesta de Nicola Porcella . El 'guerrero' salió en defensa de su novia, Angie Arizaga , quien sufrió una fuerte caída en una competencia en vivo.



La popular 'Negrita' se disputaba un punto con Alejandra Baigorria cuando cayó sobre su cuello y aseguró que tuvo constantes mareos. Aunque en primer momento creyeron que se trataba de una broma, la producción le ofreció atención médica pero decidió enviarla a sentencia por desistir.



Como capitán de 'Los Guerreros', Porcella protestó y se ofreció a ir a sentencia en vez de Angie. En ese momento, tomó la camiseta de sentenciado y la arrojó delante del productor, quien le pidió que la recogiera.

"No lo voy a hacer porque no lo he hecho de mala manera. Si quieren sacarme, háganlo... solo estoy defendiendo a mi novia", señaló evidentemente molesto. Finalmente, lanzó la banda de capitán ante el asombro de todos.