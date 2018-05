Eran puro amor, pero no les duró demasiado. Dos años de relación no fueron suficientes para que Patricio Parodi conociera algo básico de Sheyla Rojas . El 'guerrero' no recordó cuál es el segundo nombre de la modelo y la confundió con Sheyla Gabriela cuando en realidad se llama Sheyla Gisela.

Todo sucedió durante el juego 'Preguntas divinas' del 'reality' de América Televisión. El popular 'Pato', quien ha tenido una controvertida semana tras su participación en 'El artista del año', volvió a ser tendencia ante la inesperada respuesta en vivo.

Cuando Matías Brivio preguntó cuál era el nombre de la conductora de ' Estás en todas' , él tocó la campana y respondió: "Sheyla Gabriela Rojas Rivadeneira". Todos celebraban el punto; sin embargo, 'Shey' lo corrigió y troleó. Las risas no se hicieron esperar en el set.

"(Me llamo) Sheyla Gisela Rojas Rivadeneira de Moral, de Moral", hizo hincapié la conductora, en referencia a su actual pareja Pedro Moral. Aunque 'Pato' pidió una revancha, los conductores mandaron a corte comercial y aseguraron que mañana continuaría el juego.