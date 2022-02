Al menos 5 menores resultaron heridos hoy en el Campo de Marte, en Jesús María, en su intento por ingresar a la grabación del programa final del reality juvenil Esto es guerra.

Según informó El Comercio, fue el comandante general de los Bomberos, Mario Casaretto, quien explicó que el público tumbó las vallas de seguridad dispuestas en la zona en su intento por ingresar al recinto donde los participantes llevarían a cabo un último circuito de pruebas del programa.

"Son policontusos producto de la caída. A algún niño le pisaron el brazo. Todos querían ingresar. Como pasó en el caso del concierto de One Direction (…) hasta el momento estamos con siete unidades de los Bomberos, tratando de apoyar en el sentido de que no se origine una desgracia mayor", indicó.

Casaretto calculó que cerca de 2,000 personas se congregaron a las afueras del Campo de Marte, cuando el aforo es para 500 personas. Tras lo ocurrido, Defensa Civil ordenó la cancelación del evento.

Testigos contaron a Perú21 que el desorden comenzó cuando se completó el aforo de lugar y prohibieron el ingreso de más personas. Incluso, algunos indicaron que no los dejaban entrar pese a que tenían su ticket de ingreso.

CANCELARON EL SHOW"En el Campo de Marte la multitud fue desbordada. Por motivos de seguridad hemos decidido cancelar la final y definirla acá (en el estudio de televisión) el lunes, indicó Johanna San Miguel, conductora del programa.

Por su parte, Mathías Brivio indicó que la capacidad del Campo de Marte fue desbordada. "La gente a la cual queremos mucho no ha mostrado con mucha seguridad para ellos mismos y han empujado las rejas, no han seguido el protocolo ideal, que era ingresar por una puerta. Por un tema de seguridad, nosotros hemos decidido suspender el último circuito. No podemos permitir que se hagan daño", dijo Mathias Brivio, conductor del programa.

Fanáticos de Esto es guerra hicieron cola desde temprano en su intento de ver a los participantes del programa juvenil, según informó el Facebook oficial del programa.