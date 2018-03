'Esto es guerra': Carloncho se retira del set tras quejas de Rosángela Espinoza [VIDEO] 

En el reto denominado 'No soporto' del reality 'Esto es guerra' se presentó al locutor radial 'Carloncho' como el jurado del juego, pero esto no le gustó nada a su ex pareja Rosángela Espinoza , quien le pidió a la producción que no lo vuelvan a llevar.

En el segmento se enfrentan dos personas quejándose de aquello que hace su rival y no soportan. Después de unos cuantos dimes y diretes, el jurado invitado elige al ganador. Esta vez se enfrentaron Rosángela Espinoza y Michelle Soifer, la última fue la ganadora.

"Me voy a guiar por la vocalización que ha tenido una persona, se le ha entendido mejor. El punto es para Michelle", dijo 'Carloncho' y la 'Chica selfie' no lo tomó nada bien.

"Si me van a poner a competir traigan un jurado, por favor, como dice la persona que es profesional trabaja con ética. Yo de verdad ya no quiero participar (...) De verdad, no estamos en un circo", dijo la 'guerrera'.

Inmediatamente, 'Carloncho' interrumpió su declaración y se levantó para dejar el set. "Bueno si quieren yo me retiro, gracias chicos". dijo el locutor, mientras los demás lograron detenerlo y regresarlo al podio.