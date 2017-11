‘Esto es guerra’: Angie Arizaga lloró tras superar uno de sus más grandes miedos [VIDEO]

Durante el último programa de ‘Esto es guerra’ , Angie Arizaga logró superar uno de sus más grandes miedos en una de las competencias: su temor a las alturas.

La popular ‘Negrita’ dejó atrás el pánico y se lanzó por un tobogán que tenía varios metros de altura y logró culminar la competencia. Como se recuerda, hace algunas semanas, fue suspendida del reality por negarse a terminar la prueba.



Al respecto, María Pía Copello no dudó en elogiar la actitud de Angie Arizaga. “Quiero felicitarla porque todos pensábamos que no lo iba a lograr”, dijo.

“Se lo prometí a mis papás que a la próxima me iba a tirar”, dijo Angie Arizaga entre lágrimas, a lo que Mathías Brivio acotó: “Yo sabía (que lo iba a lograr) (...) Eso es lo que queremos, que siempre saques lo mejor de ti y hoy lo hiciste. Me has emocionado un montón”.