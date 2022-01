En medio de gran expectativa, se dio inicio a la nueva temporada de “Esto es Habacilar” con la conducción de Johanna San Miguel y Roger del Águila

“Agradecer a todo el público maravilloso que nos acompaña desde sus casas hoy. Mariana Ramírez del Villar me llamó por teléfono cuando estaba en la montaña y me dijo para hacer Habacilar”, dijo Roger tras reaparecer en la pantalla chica.

“Esto es Habacilar” también marcó el retorno a la TV de las modelos Thalía Estabridis y Tracy Freundt, quienes se hicieron popular tras acompañar a Raúl Romero en “Habacilar”.

No solo los televidentes estuvieron al tanto del estreno del programa juvenil, sino también los usuarios de Twitter, quienes no hicieron esperar sus opiniones.

Algunos internautas se mostraron nostálgicos al ver a las modelos Thalía Estabridis y Tracy Freundt después de 10 años en la pantalla chica. “Esto sí me dio nostalgia”, “Esto fue tan Habacilar”, “El programa debió ser animando por Tracy y Thalía … No había necesidad de rellenar con más gente… #Habacilar #EstoEsHabacilar”, “¿O sea ya fue Esto es Guerra? Recuerdo cuando pasó el terremoto en 2007 y estaba viendo #Habacilar y Raúl Romero actuó bien”, fueron algunos comentarios.

Solo nos quedamos con esta linda imagen. #Habacilar 11 años después. pic.twitter.com/8Bc7scCepK — Caset Club (@CasetClub90s) January 25, 2022

Asimismo, hubo quienes resaltaron que “Habacilar” no es lo mismo sin Raúl Romero. “Habacilar sin Raúl Romero es como un ceviche sin ají, como pollo a la brasa sin Inca Cola. Como la salchipapa sin todas sus cremas. #Habacilar”, “Todo bien, pero ya fue”, “Qué tal estafa #Habacilar, no supero en serio. Exigimos le cambien de nombre”, “Johanna San Miguel no es Raúl Romero, ni #EstoEsHabacilar es #Habacilar. Que no te den gato por liebre”, se lee en Twitter.

Habacilar sin Raúl Romero es cómo un ceviche sin ají, como pollo a la brasa sin Inca Cola.

Como la salchipapa sin todas sus cremas.#Habacilar pic.twitter.com/z0zDRXZShX — LaNegraTomasa (@FioreRiofrio) January 25, 2022

Qué tal estafa #Habacilar 🥺, no supero en serio.

Exigimos le cambien de nombre — 🤡 (@chivituit) January 25, 2022

Esto es #Habacilar



No el programa que salió hoy en América ... #ESTONOESHABACILAR pic.twitter.com/0ubgvh8qEW — Christiandonsta (@christiandonsta) January 25, 2022





Otros de los detalles que resaltaron los usuarios de Twitter fue la presencia de ‘La Momia’, el recordado ‘académico’ que se robó las risas de muchos televidentes con sus ocurrencias en el programa que conducía Raúl Romero.

“La canción de ‘La Momia’ mil años no la escuchaba”, “No podía faltar”, “La Momia volviendo a jugar”, “Llegó ‘La Momia. Hay esperanza que este Raúl Romero”, escribieron algunos internautas.

JAJAJA LA CANCIÓN DE #lamomia 🤣🤣🤣 mil años que no la escuchaba 😂#habacilar #EstoEsHabacilar pic.twitter.com/sLrL59byds — C R I S 🧝‍♀️ (@CriiiCriCri) January 25, 2022

