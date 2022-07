“ Esto es guerra ” presentó una nueva competencia, donde los integrantes del reality tenían que demostrar todo su talento para la actuación. Como parte de este reto, la producción del reality invitó a Yvonne Frayssinet, actriz que da vida a Francesca Maldini en la serie “Al fondo hay sitio”, para que sea jurado.

La conductora Johanna San Miguel fue la responsable de presentar a Frayssinet y señaló que la actriz era la más mala de la pantalla chica por su personaje en la ficción.

“Tenemos a una jurado de lujo. ¡Atención! Interpreta a la más mala de las malas de la televisión peruana. ‘La Noni’ y espectacular Yvonne Frayssinet. ¡Qué limda!”, expresó San Miguel.

Ante esta presentación, la primera actriz decidió defenderse y recalcó que no era mala: “Hola a todos. No soy tan mala, no se pasen”.

Finalmente, la conductora de “Esto es guerra” se tomó unos segundos para halagar a Yvonne Frayssinet: “Gracias por aceptar nuestra invitación querida Yvonne (Frayssinet). No sabes el gusto que tenemos porque el Perú entero te quiere, te respeta y admira. Eres una actriz ejemplar y una mujer espectacular”.

