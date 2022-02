El reality ‘Esto es guerra’ sorprendió a propios y extraños al presentar a Anthony Aranda como su nuevo jale. Yaco Eskenazi y Natalie Vértiz presentaron al bailarín, quien se quejó por las críticas a las que ha sido sometida su actual pareja Melissa Paredes, tras ser ampayada junto a él en gestos cariñosos, lo que provocó su divorcio de Rodrigo Cuba.

Apenas ingresó Anthony al set, Yaco Eskenazi le preguntó si era cierto que él había dicho que no quería ingresar a la televisión. A lo que, el bailarín descartó esa versión y dijo todo lo que había callado en el pasado.

“No fueron mis palabras, es más me conocieron en un programa de televisión, no lo descarto porque es parte también de mi rubro. Lo que sí y lo he dejado en claro es que no me interesa declarar en ningún medio y menos de espectáculos porque me parece preocupante aquí en el país que ya van cuatro meses que todos los días los medios se encargan de insultar, desprestigiar y señalar a una mujer, en este caso mi novia porque decidieron creer simplemente en una versión llena de mentiras y mal intencionadas”, señaló Aranda.

“Está bien yo entiendo, cada uno es libre de escoger lo que escucha, igual respeto guardan respetos. Eso no quiere decir que nadie tenga la verdad, si me parece preocupante que hasta el día de hoy se hable tan mal de una mujer cuando meses atrás se ponen polos contra el bullying, hacen campañas para hablar bien de la mujer y defender a la mujer cuando todos los días están dañándolas. Sé que es su trabajo, pero hay que tener un poquito menos de doble moral”, agregó.

Yaco Eskenazi no se quedó callado y de inmediato sacó cara por su amigo Rodrigo Cuba. “Entiendo tu molestia con que no se debe hablar mal nunca de una mujer, pero mejor no hablemos de las versiones de cada uno porque eso es entrar en temas que les compete a esas personas. Y eso mejor que se quede así”.

