Las hermanas Loza, Spheffany y Melissa, se dieron un sincero abrazo en la reciente edición de “Esto es guerra” luego que un reto de altura puso en riesgo la vida de Elías Montalvo y los otros integrantes del reality.

A través de un emotivo discurso, Spheffany se dirigió a su hermana y le pidió perdón para retomar su relación como familia.

“Para empezar, yo quiero decirle de todo corazón y de los más profundo de mi corazón que te amo con mi vida. Que he esperado esto hace mucho tiempo y si te lo digo acá es porque se dio la oportunidad”, expresó Melissa entre lágrimas.

“No sabía cómo acercarme a ti y creo que la vida me puso acá (en el programa ‘Esto es guerra’) por algo. Yo no pensaba regresar al programa y no pensé encontrarme contigo de nuevo. Tengo tantas cosas que decirte y te las diré detrás de cámara porque acá no se trata de hacer algo armado”, añadió.

Finalmente, Spheffany Loza hizo mención a su padre fallecido para tocar el corazón de Melissa, quien se acercó a darle un abrazo a su hermana menor.

“Esta situación es seria y por nuestro papá que está en el cielo, te pido que me perdones si yo te lastimé. Te lo digo públicamente porque creo que te lo mereces. Eres una grande y siempre te he admirado”, finalizó.

VIDEO RECOMENDADO

A propósito del accidente sufrido en Esto es guerra con Elías Montalvo, no es la primera vez que se identifica riesgo en los juegos. La Sunafil aseguró que ya se encuentra investigando las causas del hecho.