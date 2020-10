La integrante de ‘Esto es guerra’, Rosángela Espinoza aseguró que no le gusta participar en el reto la ‘Guerra de hip hop’ porque tiene que decir cosas que no quiere.

Por ejemplo, en la última edición del programa le tocó competir contra Michelle Soifer a quien le dijo que de tantos cambios que se ha hecho se parece al cómico Kike Suero.

“No me gusta la guerra de hip hop porque hay cosas que no quiero decir pero ni modo es parte del juego… (Lamenta) Eso de decirle que se parece a Kiko Suero y ella no se parece a Kike Suero, está regia y yo no soy ninguna envidiosa ni nada”, dijo Rosángela Espinoza ante las cámaras de América Espectáculos.

Sin embargo, Michelle Soifer no le habría perdonado que la compare con el cómico y calificó a Rosángela de envidiosa.

“Es envidiosa, el otro día vino con su centímetro a medir cuál cintura era la más chiquita, qué es eso… Está pendiente cuánto mido o cuánto peso. Yo estoy relajada, le digo que se ve bonito su cabellito rojo, la motivo pero ella tiene algo. Es que se está juntando con Ducelia y cualquier día se envenenan”, dijo entre risas la también cantante.

La relación entre Rosángela Espinoza y Michelle Soifer ha mejorado. Ambas han decidido llevar la fiesta en paz.

VIDEO RECOMENDADO

Rosángela Espinoza se arrepiente de pelear con Michelle Soifer