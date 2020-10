El integrante de ‘Esto es guerra’, Rafael Cardozo sorprendió a propios y extraños al hablar bien de Alejandra Baigorria y Said Palao con quienes siempre se pelea en el reality.

Por ejemplo, en la última edición de EEG, Rafael Cardozo se enfrentó a Said en un duelo de rap donde le dijo que extrañaba a Macarena Vélez y lo calificó como el “pasatiempo” de Alejandra Baigorria.

“Cuando estoy en el set voy para competir si no quieres renuncia pues. Le dije pasatiempo, le dije mantenido. (Con lo de Macarena) Me pasé, mejor no hablemos de esto”, dijo Rafael Cardozo para América Espectáculos.

Alejandra Baigorria señaló que hay un poco de envidia por parte de Cardozo porque le va bien en su relación con Said. Sin embargo, Rafael aclaró que cree que la pareja se ve muy bien junta.

“Jamás pensé que iba a durar pero está durando. Entonces, sí hay una química que yo no la vi y chévere porque se gusta. Por eso yo hinco e hinco allí a la pareja pero sí se ve algo bonito entre los dos”, confesó el combatiente brasileño.

Además, Cardozo admitió que cuando quiere atacar a Alejandra él molesta a Said porque sabe que de esa manera podrá “molestar y picar” a la guerrera.

