Gian Piero Díaz recurrió a las cámaras de “Esto es guerra” para dedicar un emotivo discurso antes de dejar la conducción del reality juvenil.

En su mensaje público, el presentador confesó que no fue una decisión fácil: “Sí, es mi última final y mis últimos programas y no estaré el próximo año en ‘Esto es guerra’. No ha sido una decisión fácil”.

“Ha sido una decisión muy dura y mucho de los chicos lo saben, porque lo hemos venido comentando hace bastante tiempo, pero yo no me voy porque ya no quiero estar aquí y no me voy porque no quieren que yo esté aquí. Al contrario, la relación y el respeto que existe es enorme, pero hay momentos en la vida que uno debe tomar ciertas decisiones y poner las cosas en una balanza”, explicó.

En su mensaje, Gian Piero señaló que se retira de la conducción de “Esto es guerra” porque desea buscar otra opción laboral que no le demanda muchas horas en televisión y así pasar más tiempo con sus menores hijos.

“Emma, mi hija mayor, tiene exactamente los 10 años que yo estoy en un programa de competencias, 10 años donde yo salgo en una pantalla de lunes a viernes y hay muchas cosas que siento que me he perdido a pesar de todo el tiempo que siempre trato de darles, tanto a ella como a Mathías”, indicó.

“Creo que ya es el momento de poner de lado mis intereses profesionales y poner por encima a mi familia, la única y la más importante razón para que en el 2022 ya no estar con ustedes. Me voy con el cariño de ‘Los combatientes’ y con el cariño de ‘Los Guerreros’”, concluyó.