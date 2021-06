El integrante de ‘Esto es guerra’, Pancho Rodríguez descartó, de forma tajante, la posibilidad de retomar su relación con su expareja, Tepha Loza, de quien se separó el año pasado. Así lo dijo en una entrevista para el programa sabatino ‘Estás en todas’, donde dejó en claro que tras terminar con su compañera de reality llegaron personas “lindas” a su vida que lo ayudaron a superar la soledad.

“Mis fans no me piden (que regrese con Tepha). Estamos por caminos diferentes. Fue una etapa nuestras vidas y un ciclo que se cerró. Este ciclo por mi lado está completamente cerrado. Espero que esté bien y le deseo lo mejor a ella y a su familia siempre”, manifestó Pancho Rodríguez.

“(¿Extraño la compañía?) Los primeros meses de terminar una relación a todo el mundo le cuesta acostumbrarse nuevamente a estar solo, pero después de tres meses la vida empezó a poner personas lindas en mi camino y hoy me siento feliz”, añadió.

El nuevo integrante de los guerreros contó que tras romper con Tepha Loza se ha dado la oportunidad para conocer gente, pero admitió que está bien soltero. “Más que cerrarle las puertas al amor, le estoy dando prioridad a otras cosas”, precisó.

Sobre el supuesto acercamiento con Rosángela Espinoza aclaró que son muy buenos amigos y que incluso entrenar juntos.

“Rous es lo máximo, le tengo un cariño muy grande... Viene (a su casa), nos vamos a entrenar juntos. Rous es bacán, super chévere, vive en su mundo y no molesta a nadie”, expresó.

Tepha Loza: “Era un poco intensa”

Por su lado, Tepha Loza reconoció que con sus parejas anteriores era algo intensa en la secuencia ‘Aprendí de mi ex” del programa ‘Estas en todas’.

“Yo también era un poquito intensa, pero aprendí a que debe tener su espacio, bueno ahora no hay nadie. En su momento era un poquín tensita, es que soy muy sensible y amorosa. y allí lo tenía”, señaló Tepha Loza, quien agregó que cocinaba como toda una chef para su expareja. “Me volví pro”, dijo.

