El integrante de ‘Esto es guerra’, Pancho Rodríguez sorprendió a Rosángela Espinoza al revelar que el beso que se dieron al finalizar un reto de baile en ‘Esto es guerra’ fue planeado y no producto de la emoción del momento como dijo ante los medios la popular ‘Chica selfie’.

Así lo contó el integrante del equipo los ‘Guerreros’ durante una entrevista para el programa sabatino ‘Estás en todas’, donde se mostró fastidiado por las declaraciones de Espinoza, quien además aseguró que él quería algo serio con ella.

“Rosángela me dijo: ‘Oye hay que terminar en beso’, lo juro por mis hijas. Nunca le voy a robar un beso a alguien así (por sorpresa) … Nosotros lo hemos dicho, no tienen que ilusionarse con nada, la verdad entre ella y yo solo hay una amistad, buena onda. Por la secuencia de ‘La academia’ nos tocó darnos un beso y siguió fluyendo la cosa por el lado laboral. Cero coqueteos, nosotros somos amigos. (¿Otro beso?) Cualquiera cosa puede pasar acá... (¿Coqueteos?) hay un juego, pero más que eso no hay”, señaló Pancho Rodríguez.

Ximena Dávila, reportera de ‘Estás en todas’ se acercó a Rosángela Espinoza para saber su opinión respecto a lo señalado por el integrante chileno y la guerrera se defendió.

“Así no fue, ellos dijeron para ganar hay que darnos un beso. Además, los caballeros no hablan”, contestó Espinoza. A lo que Pancho le increpó: “Tú tampoco puedes decir que yo quiero una relación seria contigo”.

La joven empresaria quedó perpleja ante la actitud de su compañero y pidió a la producción general del realirty ‘Esto es guerra’ que nunca más coloquen en el guion de la serie ‘La Academia’ un beso con el mencionado guerrero.

“Quiero decirle al productor general de ‘Esto es guerra’, que no quiero ver en el guion un beso o algo que tenga que ver con pancho. Si hay posibilidad de que no haya beso, mejor porque no quiero que juntando con una persona con el que solo hay una linda amistad. Estamos grandecito para esta a un lado y no quiere hablarte. Si en el guion hay un beso, no lo voy a aceptar y si me van sacar por no cumplir qué puedo hacer, no me puede obligar”, manifestó fastidiada Rosángela Espinoza.

