La integrante de ‘Esto es guerra’, Michela Elías aclaró que nunca tuvo una relación amorosa con Jota Benz tal como se especuló en su momento. Ella dijo de forma tajante que fueron amigos y hasta hora lo son.

Así lo señaló en una entrevista para América Espectáculos donde se declaró fans de la pareja conformada por Angie Arizaga y Jota Benz. Estos rumores volvieron a la palestra luego que le preguntaran sobre ese tema en la última edición del programa ‘En boca de todos’.

“No pasa nada. Apenas Jota empezó en el mundo de los realitys nosotros nos hicimos muy amigos y simplemente fue eso una bonita amistad que hasta el día de hoy perdura. Ahora somos compañeros de trabajo y siempre nos hemos llevado superbien, pero de allí a que pase otra cosa no”, dijo Michela Elías.

“Tanto él como yo hemos aclarado el tema en muchas ocasiones y menos hablar de eso ahora que está tan feliz con Angie. En verdad sacan cosas de hace años que ni siquiera son ciertas. Nada que ver. Yo soy fans de la pareja”, añadió la joven.

Por su parte, Angie Arizaga aseguró que no tiene problemas con Michela u otras relaciones que Jota Benz haya tenido en el pasado.

“Cada uno tiene su pasado. Yo no tengo por qué preguntarle lo que haya hecho anteriormente. Yo estoy con él desde el primer de enero y de allí para adelante es mi relación. No voy a fijarme en nada del pasado, no tiene nada que ver conmigo”, dijo tajante Angie Arizaga.

Jota Benz también dejó claro que solo existió una amistad con la joven modelo. “Michela ya lo aclaró, sé que ella está en una relación y no tengo nada más que decir”.

