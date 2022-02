Mario Irivarren sobre regresar a la nueva temporada de “Esto es guerra”: “No tengo nada firmado”

“Esto es guerra” regresará a las pantallas de América TV el lunes 21 de enero y se viene generando gran expectativa por los nuevos integrantes de esta nueva temporada.

En medio de la gran expectativa por las nuevos rostros del programa, el modelo Mario Irivarren declaró para el programa “Amor y Fuego”, donde señaló que él no formará parte del espacio televisivo y no sabe los motivos.

“El por qué no sé, ya eso depende de producción. No sé ni siquiera quiénes van a volver, quiénes van a regresar. No tengo nada firmado y la prueba es que te puedo hablar (declarar para Willax TV)”, dijo Irivarren.

Por otro lado, Mario no descartó la posibilidad de sentarse en el set de “Amor y Fuego” de Willax TV y conversar con los conductores Rodrigo González ‘Peluchín’ y Gigi Mitre.

“Sí, se puede conversar, no hay ningún problema de verdad. Ahora tengo que esperar un periodo que ya está por culminar”, indicó.

VIDEO RECOMENDADO

Natalie Vértiz sorprendió este sábado al deslizar que Johanna San Miguel no sería parte de la nueva temporada de "Esto es Guerra", la misma que será muy especial porque celebrará sus 10 años de creación. (Fuente: América TV)