Gian Piero Díaz no se hizo presente a la reciente edición de “ Esto es guerra ” y en su lugar asistió la influencer María Pía Copello, quien fue la responsable de conducir el reality juvenil junto a Johanna San Miguel.

La conductora fue presentada al reality como “la reina de ‘Esto es guerra’” y no fue del agrado de Johanna, quien se mostró un poco incómoda por la presencia de su colega.

María Pía Copello notó el comportamiento negativo de San Miguel y no tuvo reparo en decirle lo que pensaba en pleno programa en vivo.

“Escúchame, te estoy saludando con puñito y con mucha educación, pero creo que no me quieres saludar... Creo que no estás contenta de verme”, comentó.

Ante la queja pública de Copello, la líder del equipo de “Los Guerreros” aclaró que no había visto el puño de su colega y que solo por ello no le había correspondido el saludo.

“Discúlpame, no vi que me estabas saludando con el puñito”, indicó Johanna San Miguel entre risas.

Gian Piero Díaz renunciaría a “Esto es guerra”, según Rodrigo González

Según el popular ‘Peluchín’, el conductor Gian Piero Díaz se alejaría de América Televisión porque le llegó una nueva oportunidad a otro canal de televisión.

“Falta muy poco, pero muy poco. No es guerrero, no es productor, al parecer el ‘Pipi’ (Gian Piero Díaz) los mandará a la ‘shushu’. Gian Piero Díaz dejaría Pachacamac, dejaría EEG para pasar a otro canal de televisión”, indicó en “Amor y Fuego”.

