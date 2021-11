Korina Rivadeneira gritó su soltería en la reciente edición de “Esto es guerra” tras nulidad de su matrimonio con Mario Hart.

Esta situación se dio cuando ‘El Tribunal’ decidió hacer nuevos cambios en los equipos. En esta ocasión, la máxima autoridad del reality indicó que Azul Graton pase a “Los Combatientes” y deje “Los Guerreros”.

Tras este cambio, el piloto Mario Hart intervino para pedirle a la producción que Korina Rivadeneira deje “Los Guerreros” para pasar a los “Los Combatientes”: “Peter (Fajardo), en lugar de Azul (Graton ) podrían traer a mi esposa (Korina Rivadeneira)”.

Ante este pedido público, la venezolana Korina Rivadeneira pidió el micrófono para aclarar que ya no es esposa de Hart y que ante la ley es una mujer soltera.

“Ya no somos esposos. I’m sorry for you but I’m single (lo siento por ti pero yo estoy soltera)”, dijo la modelo en la reciente edición de “Esto es guerra”.

El comentario de Korina dejó sorprendido a Mario, quien utilizó sus manos para taparse el rostro de vergüenza.

Korina Rivadeneira y Mario Hart bromean con su soltería

Korina Rivadeneira y Mario Hart: juzgado de Huaral anuló y dejó sin efecto legal su matrimonio

El matrimonio de Korina Rivadeneira y Mario Hart fue declarado nulo por el Juzgado Especializado de Familia de la Provincia de Huaral, según reveló el conductor Rodrigo González.

El documento publicado por el presentador de espectáculos señala que la unión legal que los integrantes de “Esto es Guerra” celebraron el 21 de abril del 2017 fue dejado sin efecto a solicitud del Ministerio Público.

“Interpone demanda de nulidad de matrimonio contra Mario Hart Del Águila y Luz Celia Korina Rivadeneira Arcila, que se celebró el 21 de abril de 2017. Sin embargo, según la fiscalización del procedimiento administrativo, se ha advertido el incumplimiento de las formalidades y requisitos establecidos por la municipalidad”, señala uno de los párrafos.

El documento añade que existió irregularidades en los trámites de la boda, entre ellos no presentar la partida de nacimiento de la modelo venezolana.

