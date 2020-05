En la reciente edición de “Esto es Guerra”, Jazmín Pinedo no pudo evitar quebrarse luego que Gino Assereto contara entre lágrimas lo duro que es estar lejos de su hija Khalessi, a quien no ve desde que inició la cuarentena.

Tras sus declaraciones, Jazmín Pinedo agradeció al chico reality por darle la oportunidad de estar a cargo de su hija durante el estado de emergencia por el coronavirus (COVID-19).

“A mí me ha tocado estar a cargo de mi hija todo este tiempo, te agradezco haberme dejado cuidándola. Te felicito, ellas están orgullosas. Papá, esta emocionado, Khale, las cosas no son fáciles para nadie, pero vamos a ser fuertes y valientes”, expresó la conductora de televisión entre lágrimas.

A través de sus Stories de Instagram, la popular ‘Chinita’ compartió un video en el que agradeció a sus fanáticos por los mensaje que le enviaron tras protagonizar el emotivo momentos con su expareja.

“Estaba leyendo sus mensajes y quiero agradecerles. Se pasaron de lindos, agradezco todo su cariño hacia mí y hacia mi familia”, señaló.

Asimismo, la conductora de “Esto es Guerra” se disculpó por mostrarse tan sensible frente a cámaras. “Perdonen mi sensibilidad. No voy a poder retuiretar a todos porque me veo muy fea llorando. Los amo con todo mi corazón”, agregó.

