Detractores de la conductora de Esto es guerra, Jazmín Pinedo, criticaron su presencia en el video tik tok que grabó con María Pía Copello. Las divertidas imágenes parecen no haber sido del agrado de quienes discrepan con la animadora de ‘Esto es guerra’ y cuestionaron duramente su presencia.

Ante los cuestionamientos, Jazmín Pinedo ha preferido guardar silencio en torno a su persona y a su forma de conducir ‘Esto es guerra’ y solo compartió el video en Instagram mientras espera que su compañera de Tik Tok difunda la entrevista que le concedió.

Jazmín Pinedo y María Pía Copello graban Tik Tok

LLUVIA DE CRÍTICAS

Los usuarios en redes se pronunciaron en contra de Jazmín Pinedo y estas fueron algunos de los cuestionamientos para la conductora de ‘Esto es guerra’.

“Pia te sigo... pero cambia de invitada”, “todo estaba bien hasta que salió con la chica esa... que trata horrible a las personas, ah.. le dicen ‘La China’”, “Pia, tú eres muy querida... solo tú”, “no me gusta nada ‘La China’... mala elección”, “@piacopello eres una grande aunque con tu partner no pasa nada... un tik tok con @schullerrenzoof”, “#fuerajazmin”.

“Pia, vuelve a EEG. Jazmín no va, no me gusta cómo conduce. Es mi opinión. Es disforzada y creída”, “te sigo María Pía, muy linda... pero esta vez, con este personaje, no va”, “esa tipa no pasa nada, muy soberbia #fuerajazmindeeeg”, “no, María Pía... error”, “la invitada muy soberbia”.

¿QUÉ PASÓ CON ROUS?

Recordemos que hace unas semanas, la conocida ‘Chinita’ protagonizó un choque con Rosángela Espinoza, con el que se convirtió en tendencia en Twitter con el hastahg #FueraJazmíndeEEG. En el confuso incidente, Jazmín Pinedo exigía respeto a la guerrera mientras que ella aseguraba que había sido desconsiderada con nadie.

Jazmín Pinedo y Rosángela Espinoza tienen duro intercambio de palabras