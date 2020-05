Luego que Mario Irivarren confirmara que se contagió de coronavirus, su expareja Ivana Yturbe se mostró preocupada y le envió palabras de aliento.

Frente a las cámaras del programa ‘En boca de todos’, la modelo expresó que espera una pronta recuperación del ‘exguerrero’.

“Definitivamente fue una buena acción, tiene un gran corazón. Yo sé que todo va estar bien. Espero que se recupere pronto y a su mami no le pase nada”, dijo Ivana.

“Que esté totalmente aislado (Mario Irivarren) y que recupere pronto para que pueda ser parte de esta linda familia y que se cuide y que tome todas las medidas del caso”, agregó la modelo, quien últimamente está siendo vinculada con el jugador de Alianza Lima, Beto Da Silva.

Jazmín Pinedo y Gian Piero Díaz también se solidarizaron con Mario Irivarren y resaltaron que él tiene un gran corazón por eso realiza gestos solidarios a veces sin pensarlo dos veces.

Ivana Yturbe le envía su apoyo a Mario Irivarren : (América TV)

MARIO SOBRE SU CONTAGIO DE COVID

El exchico reality, Mario Irivarren, reveló en medio de una transmisión en vivo con el programa 'Esto es guerra’ que dio positivo al nuevo coronavirus (COVID-19) y que ese es el motivo de su ausencia del programa. Explicó que su contagio se dio mientras le hacía un favor a una mujer que trasladarla a un lugar.

Irivarren indica que el contagio se dio durante “un hecho bastante fortuito”. “El día domingo 10, el Día de la Madre, escuché el llamado de auxilio de unas personas. En ese momento pasa una chica que me pide ayuda para ser trasladada a un hospital”, expresó.

“El día viernes me llegó el resultado de la prueba molecular y dio positivo. Eso me cayó como un baldazo de agua fría. No le tengo miedo al coronavirus, soy joven, soy fuerte, pero me aislé en el segundo piso de mi casa por la salud de mi familia”, indicó el concursante de ‘EEG’.

“No veo la hora de estar recuperado y estar ahí nuevamente”, concluyó Mario Irivaren, quien no podrá ser capitán esta temporada y su puesto será reemplazado por Said Palao.

VIDEO RECOMENDADO

Tula Rodríguez defiende a Mario Irivarren y EEG: “Nadie jugaría con su salud”